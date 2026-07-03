Επένδυση μαμούθ της BYD στην Ευρώπη

Πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο στην Ουγγαρία, η BYD επιταχύνει το πλάνο παραγωγικής της επέκτασης στην ήπειρό μας.





Η κινεζική εταιρεία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την οριστική απόφαση για την απόκτηση δεύτερης μονάδας παραγωγής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ειδικό σύμβουλο της BYD για την Ευρώπη, Αλφρέντο Αλταβίλα, η εταιρεία εξετάζει την εξαγορά ήδη υφιστάμενου εργοστασίου, αντί της κατασκευής ενός νέου από το μηδέν.







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