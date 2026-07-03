Επένδυση μαμούθ της BYD στην Ευρώπη
Ο κινεζικός κολοσσός βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη και δεύτερου εργοστασίου στη Γηραιά Ήπειρο.
Ο κινεζικός κολοσσός βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη και δεύτερου εργοστασίου στη Γηραιά Ήπειρο.
Πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο στην Ουγγαρία, η BYD επιταχύνει το πλάνο παραγωγικής της επέκτασης στην ήπειρό μας.
Η κινεζική εταιρεία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την οριστική απόφαση για την απόκτηση δεύτερης μονάδας παραγωγής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ειδικό σύμβουλο της BYD για την Ευρώπη, Αλφρέντο Αλταβίλα, η εταιρεία εξετάζει την εξαγορά ήδη υφιστάμενου εργοστασίου, αντί της κατασκευής ενός νέου από το μηδέν.
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