Επένδυση μαμούθ της BYD στην Ευρώπη
NEWSAUTO.GR

Επένδυση μαμούθ της BYD στην Ευρώπη

Ο κινεζικός κολοσσός βρίσκεται πολύ κοντά στην τελική απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη και δεύτερου εργοστασίου στη Γηραιά Ήπειρο.

Επένδυση μαμούθ της BYD στην Ευρώπη

Πριν ακόμη τεθεί σε λειτουργία το πρώτο της ευρωπαϊκό εργοστάσιο στην Ουγγαρία, η BYD επιταχύνει το πλάνο παραγωγικής της επέκτασης στην ήπειρό μας.

Η κινεζική εταιρεία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την οριστική απόφαση για την απόκτηση δεύτερης μονάδας παραγωγής στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ειδικό σύμβουλο της BYD για την Ευρώπη, Αλφρέντο Αλταβίλα, η εταιρεία εξετάζει την εξαγορά ήδη υφιστάμενου εργοστασίου, αντί της κατασκευής ενός νέου από το μηδέν.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης