Άκρως συλλεκτικό κουπέ που θα φτιαχτεί σε 9 αντίτυπα: Τι τιμή θα έχει;

Η βρετανική Morgan παρουσίασε το Midsummer Coupé, την κλειστή εκδοχή του επετειακού roadster Midsummer, που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη συλλεκτική αξία καθώς θα παραχθεί σε μόλις 9 αντίτυπα.