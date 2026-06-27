Άκρως συλλεκτικό κουπέ που θα φτιαχτεί σε 9 αντίτυπα: Τι τιμή θα έχει;
NEWSAUTO.GR

Άκρως συλλεκτικό κουπέ που θα φτιαχτεί σε 9 αντίτυπα: Τι τιμή θα έχει;

Η βρετανική Morgan παρουσίασε το Midsummer Coupé, την κλειστή εκδοχή του επετειακού roadster Midsummer, που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη συλλεκτική αξία καθώς θα παραχθεί σε μόλις 9 αντίτυπα.

Άκρως συλλεκτικό κουπέ που θα φτιαχτεί σε 9 αντίτυπα: Τι τιμή θα έχει;
Μετά την επιτυχία του Midsummer Barchetta, που παράχθηκε σε μόλις 50 αντίτυπα και εξαντλήθηκε άμεσα, η Morgan αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ακόμη πιο αποκλειστική έκδοση. Το νέο Midsummer Coupé θα κατασκευαστεί σε μόλις εννέα μονάδες, ενώ ένα ακόμη πρωτότυπο, γνωστό ως «Car 0», θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για την εξέλιξη του μοντέλου και στη συνέχεια θα εκτεθεί στη συλλογή Louwman στη Χάγη.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης