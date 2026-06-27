Άκρως συλλεκτικό κουπέ που θα φτιαχτεί σε 9 αντίτυπα: Τι τιμή θα έχει;
Άκρως συλλεκτικό κουπέ που θα φτιαχτεί σε 9 αντίτυπα: Τι τιμή θα έχει;
Η βρετανική Morgan παρουσίασε το Midsummer Coupé, την κλειστή εκδοχή του επετειακού roadster Midsummer, που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη συλλεκτική αξία καθώς θα παραχθεί σε μόλις 9 αντίτυπα.
Μετά την επιτυχία του Midsummer Barchetta, που παράχθηκε σε μόλις 50 αντίτυπα και εξαντλήθηκε άμεσα, η Morgan αποφάσισε να προχωρήσει σε μια ακόμη πιο αποκλειστική έκδοση. Το νέο Midsummer Coupé θα κατασκευαστεί σε μόλις εννέα μονάδες, ενώ ένα ακόμη πρωτότυπο, γνωστό ως «Car 0», θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για την εξέλιξη του μοντέλου και στη συνέχεια θα εκτεθεί στη συλλογή Louwman στη Χάγη.
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