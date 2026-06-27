Τι νέο φέρνει το καινούργιο Range Rover;
NEWSAUTO.GR

Τι νέο φέρνει το καινούργιο Range Rover;

Στην Jaguar Land Rover εξελίσσουν το επανασχεδιασμένο Range Rover το οποίο δεν θα περιοριστεί μόνο σε αισθητικές αλλαγές, όπως έγινε γνωστό.

Τι νέο φέρνει το καινούργιο Range Rover;
Η πέμπτη γενιά του Range Rover παρουσιάστηκε το 2022, συνεπώς έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να επικαιροποιηθεί. Όμως, αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μια τυπική τέτοια διαδικασία.

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