Τι νέο φέρνει το καινούργιο Range Rover;
Τι νέο φέρνει το καινούργιο Range Rover;
Στην Jaguar Land Rover εξελίσσουν το επανασχεδιασμένο Range Rover το οποίο δεν θα περιοριστεί μόνο σε αισθητικές αλλαγές, όπως έγινε γνωστό.
Η πέμπτη γενιά του Range Rover παρουσιάστηκε το 2022, συνεπώς έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να επικαιροποιηθεί. Όμως, αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μια τυπική τέτοια διαδικασία.
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