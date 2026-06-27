Ράλλυ Ακρόπολις: Δεν πέταξε θεατής πέτρα σε αγωνιστικό
NEWSAUTO.GR

Ράλλυ Ακρόπολις: Δεν πέταξε θεατής πέτρα σε αγωνιστικό

Η FIA και οι διοργανωτές του Ακρόπολις εξέδωσαν ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι θεατής έριξε πέτρα στο Toyota GR Yaris Rally2 του Ισπανού.

Ράλλυ Ακρόπολις: Δεν πέταξε θεατής πέτρα σε αγωνιστικό

Τόσο οι ιθύνοντες του αγώνα όσο και οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας είχαν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας χθεσινής ειδικής στην Θήβα.


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