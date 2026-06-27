Ράλλυ Ακρόπολις: Δεν πέταξε θεατής πέτρα σε αγωνιστικό

Τόσο οι ιθύνοντες του αγώνα όσο και οι υπεύθυνοι της ομοσπονδίας είχαν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας χθεσινής ειδικής στην Θήβα.





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