Ράλλυ Ακρόπολις: Θεατές έκαναν βόλτες μέσα στην διαδρομή - Κόκκινη σημαία και διακοπή
NEWSAUTO.GR

Ράλλυ Ακρόπολις: Θεατές έκαναν βόλτες μέσα στην διαδρομή - Κόκκινη σημαία και διακοπή

Επεισοδιακό ήταν το δεύτερο πέρασμα από το Γυμνό με την ειδική να διακόπτεται έπειτα από το πέρασμα των πέντε πρώτων αγωνιστικών RC2 λόγω ανεύθυνης συμπεριφοράς θεατών!

Ράλλυ Ακρόπολις: Θεατές έκαναν βόλτες μέσα στην διαδρομή - Κόκκινη σημαία και διακοπή
UPD:

Δυστυχώς για δεύτερη συνεχή χρονιά είχαμε διακοπή ειδικής στο Ακρόπολις λόγω επικινδυνότητας θέσεων θεατών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όσο κι αν προσπαθούν οι διοργανωτές δεν μπορεί να επιλυθεί εάν οι ίδιοι οι θεατές δεν δείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα.


δειτε εδω



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης