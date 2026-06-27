Ράλλυ Ακρόπολις: Θεατές έκαναν βόλτες μέσα στην διαδρομή - Κόκκινη σημαία και διακοπή
Ράλλυ Ακρόπολις: Θεατές έκαναν βόλτες μέσα στην διαδρομή - Κόκκινη σημαία και διακοπή
Επεισοδιακό ήταν το δεύτερο πέρασμα από το Γυμνό με την ειδική να διακόπτεται έπειτα από το πέρασμα των πέντε πρώτων αγωνιστικών RC2 λόγω ανεύθυνης συμπεριφοράς θεατών!
Επεισοδιακό ήταν το δεύτερο πέρασμα από το Γυμνό με την ειδική να διακόπτεται έπειτα από το πέρασμα των πέντε πρώτων αγωνιστικών RC2 λόγω ανεύθυνης συμπεριφοράς θεατών!
UPD:
Δυστυχώς για δεύτερη συνεχή χρονιά είχαμε διακοπή ειδικής στο Ακρόπολις λόγω επικινδυνότητας θέσεων θεατών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όσο κι αν προσπαθούν οι διοργανωτές δεν μπορεί να επιλυθεί εάν οι ίδιοι οι θεατές δεν δείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα.
δειτε εδω
UPD:
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