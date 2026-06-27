Ράλλυ Ακρόπολις: Θεατές έκαναν βόλτες μέσα στην διαδρομή - Κόκκινη σημαία και διακοπή

Δυστυχώς για δεύτερη συνεχή χρονιά είχαμε διακοπή ειδικής στο Ακρόπολις λόγω επικινδυνότητας θέσεων θεατών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο όσο κι αν προσπαθούν οι διοργανωτές δεν μπορεί να επιλυθεί εάν οι ίδιοι οι θεατές δεν δείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα.





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