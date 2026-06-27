Ιδού το μοντέλο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά οδηγών στην Ελλάδα
Ιδού το μοντέλο που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά οδηγών στην Ελλάδα
Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από την παρουσίαση του Opel Corsa D, ενός μοντέλου που ξεχώρισε για τις καινοτομίες, τις σπορ εκδόσεις και την πρακτικότητά του, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.
UPD:
Το 2006 η Opel παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Λονδίνου την τέταρτη γενιά του Corsa, γνωστή ως Corsa D.
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UPD:
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