Ράλλυ Ακρόπολις: Ερευνες να βρεθεί ο ανεγκέφαλος που πέταξε την πέτρα σε αγωνιστικό (video)

Ωστόσο, το συμβάν που σημειώθηκε στην Ειδική Διαδρομή Θήβας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις υπενθυμίζει με τον πιο έντονο τρόπο ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε έναν αγώνα δεν προέρχεται πάντα από την ίδια την οδήγηση, αλλά πολλές φορές από την απερίσκεπτη ανθρώπινη συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το Toyota GR Yaris Rally2 των Ισπανών Alejandro Cachón και Borja Rozada, όταν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πέτρα που εκτοξεύθηκε από θεατή χτύπησε με δύναμη το παρμπρίζ του αγωνιστικού κατά τη διάρκεια της ειδικής διαδρομής. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή ώστε προκάλεσε εκτεταμένη θραύση του παρμπρίζ, ενώ το πλήρωμα βρισκόταν σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό.

Παρά τη σοβαρή ζημιά και την περιορισμένη ορατότητα, ο Cachón κατάφερε να ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας των αγωνιστικών αυτοκινήτων, τα οποία διαθέτουν ενισχυμένες κατασκευές, πολυεπίπεδα παρμπρίζ ασφαλείας, κλωβούς προστασίας και εξοπλισμό που έχει εξελιχθεί ακριβώς για να προστατεύει τα πληρώματα ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες.







