Ξαφνική εμφάνιση του νέου αντι-smart σε Final Four και Iron Maiden - Ερχεται σε τιμή έκπληξη
Ανάμεσα στις δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ για το Final Four της Euroleague και τη συναυλία των Iron Maiden, ένα μικροσκοπικό λευκό αυτοκίνητο κινούνταν αθόρυβα στους περιβάλλοντες χώρους και τραβούσε κάθε βλέμμα.
Είναι το Linktour Alumi το micro EV που μόλις έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, και το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο που θα μπορούσε.
Την αποκλειστική εισαγωγή του Linktour Alumi στην Ελλάδα έχει ο όμιλος FMS Group, που εισάγει επίσης τις μάρκες FOTON, και BAW. Το FMS Group ήταν έτσι και αλλιώς παρών στο Final Four των Αθηνών αφού εδώ και 12 χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς χορηγούς του μπασκετικού Ολυμπιακού, μια σχέση εμπιστοσύνης που έχει συνδεθεί με τίτλους και ευρωπαϊκές νύχτες σαν την αποψινή του μεγάλου τελικού.
Η GRGENESIS, που ανέλαβε μέρος της επιχειρησιακής υποστήριξης και της ασφάλειας του Final Four της Αθήνας, αξιοποίησε το Alumi για τις μετακινήσεις προσωπικού και τις ανάγκες πρόσβασης στους χώρους. Το μικρό αποτύπωμα, η αθόρυβη λειτουργία και η άνεση κίνησης σε περιορισμένους χώρους απέδειξαν στην πράξη ακριβώς αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε αυτό το αυτοκίνητο.
