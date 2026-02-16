Είναι ηλεκτρικό το αυτοκίνητο που κάηκε στην Εθνική Οδό;

Η λέξη Tesla γράφεται με κεφαλαία, τα σχόλια για «πράσινη ανάπτυξη» πέφτουν βροχή και το αφήγημα στήνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Μόνο που και αυτή τη φορά – όπως και σε αρκετές άλλες – το αυτοκίνητο δεν ήταν ηλεκτρικό. Δεν ήταν Tesla. Δεν ήταν καν ηλεκτροκίνητο. Ήταν ένα ακόμη θερμικό μοντέλο που απλώς… βόλευε να παρουσιαστεί ως ηλεκτρικό.

Η φωτογραφία που παραθέτουμε, τραβηγμένη πριν το όχημα καταστραφεί ολοσχερώς, δείχνει ότι πρόκειται για ένα Jaguar F‑PACE. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για Tesla ή για αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, όπως έσπευσαν οι εμπειρογνώμονες του διαδικτύου να τονίσουν.

Το συμβάν σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο 63ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Παρ’ όλα αυτά, πριν ακόμη υπάρξει σαφής εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί, το «ηλεκτρικό πήρε φωτιά» είχε ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συνοδευόμενο από ειρωνικά σχόλια και βιαστικά συμπεράσματα.



