F1 2025: Ανασκόπηση (+video)

Η σεζόν του 2025 ολοκληρώθηκε με την McLaren και τον Λάντο Νόρις να θριαμβεύουν. Και εμείς έχουμε ετοιμάσει μία ανασκόπηση λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες.

Η καρό σημαία στο τελευταίο GP έπεσε και τα τρόπαια έχουν ήδη απονεμηθεί. Οι McLaren και Λάντο Νόρις είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2025.

Η McLaren ολοκλήρωσε ένα από τα μεγαλύτερα come-back στην ιστορία του σπορ, κάνοντας το πρώτο της νταμπλ από το 1998. Ήταν η δικαίωση μιας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2023, έδωσε τους πρώτους της καρπούς την ίδια εκείνη χρονιά και μέχρι το 2024 είχε φέρει την βρετανική ομάδα και πάλι στην κορυφή του σπορ.

