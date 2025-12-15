F1 2025: Ανασκόπηση (+video)
Η σεζόν του 2025 ολοκληρώθηκε με την McLaren και τον Λάντο Νόρις να θριαμβεύουν. Και εμείς έχουμε ετοιμάσει μία ανασκόπηση λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες.
Η καρό σημαία στο τελευταίο GP έπεσε και τα τρόπαια έχουν ήδη απονεμηθεί. Οι McLaren και Λάντο Νόρις είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 2025.
Η McLaren ολοκλήρωσε ένα από τα μεγαλύτερα come-back στην ιστορία του σπορ, κάνοντας το πρώτο της νταμπλ από το 1998. Ήταν η δικαίωση μιας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2023, έδωσε τους πρώτους της καρπούς την ίδια εκείνη χρονιά και μέχρι το 2024 είχε φέρει την βρετανική ομάδα και πάλι στην κορυφή του σπορ.
