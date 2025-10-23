ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η πίεση (όχι η αρτηριακή) που βοηθάει, η Ντένη που επιστρέφει, ο Καπετάνιος της Inchcape Hellas και τα προβλήματα

• Αργήσαμε πάλι αυτή την εβδομάδα στο βωμό 2-3 ειδήσεων που έπρεπε να τσεκαριστούν και θα τις δείτε πιο κάτω…

• Η Κυβέρνηση και ο Κυρανάκης ακούνε την αγορά. Τα έχουμε συζητήσει με πολλούς από εσάς.

• Και η συζήτηση που ανοίξαμε στους Υπουργούς στην AUTO THESSALONIKI και στη ΔΕΘ (με πρωτοστάτη τον Γιάννη του Ολυμπιακού Χωριού) και συνεχίσαμε με έντονη αρθρογραφία, πιάνει τόπο…

• Τρίτη δέχομαι ένα τηλέφωνο που μου αναφέρει ότι θα ρυθμιστεί το θέμα με τα «εταιρικά» plug-in και τα CO₂.

• Θα λοιπόν ικανοποιηθεί η αγορά στο όριο που ζητάει, ώστε να υπάρχει ο φορολογικός ορθολογισμός στην… κωλοπιλάλα της Ε.Ε. και του πανάσχετου επιτελείου της που μας έλαχε στο διάβα μας…

• Τότε είχαμε Γιωργάκη και Αλέξη και τώρα μας έσωσε η Φον ντερ Λάιεν – και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

• Τέλος πάντων. Τουλάχιστον οι εδώ ακούν.

• Θα το παρακολουθούμε το θέμα φυσικά, μέχρι να υπογραφεί επίσημα η ΚΥΑ ή ό,τι άλλο…

• Η αγορά πρέπει να συμμετέχει και να αντιδρά…

• Και εμείς –όπως συμβαίνει εδώ και 15 χρόνια τώρα– είμαστε δίπλα της.

Όλα, καθαρά και ξάστερα. Με σεβασμό στην αγορά, στους ανθρώπους της και φυσικά προς το κοινό που μας διαβάζει καθημερινά. Και οφείλουμε να πούμε αυτό που η αγορά φωνάζει: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ευτυχώς.



• Σε ρυθμούς ροκ η αγορά αυτοκινήτου (μας αρέσει αυτό), με τα δεδομένα να έχουν ήδη διαμορφωθεί και πλέον να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες.

• Και τι σημαίνει να έχουν διαμορφωθεί; Οι τέσσερις αυτοκινητικοί όμιλοι (Βασιλάκης, Συγγελίδης, Μανδύλας και Σφακιανάκης – Τάκη) δε δείχνουν να κυνηγάνε άλλους Κινέζους. ΟΚ, προτάσεις υπάρχουν, αλλά στο χαλαρό.

• Καλά, η Kosmocar ποτέ δε κυνήγησε βέβαια, με άποψη, ενώ στο στρατόπεδο Βασιλάκη δείχνουν απόλυτα ικανοποιημένοι μ’ αυτές που έχουν (Leapmotors, Changan, XPENG) και ο Συγγελίδης με την MG να δείχνει φουλ «χορτάτος» εμπορικά και ηθικά.

• Από εκεί και πέρα, σήμερα ανακοίνωθηκε επίσημα η GAC AION από την Inchcape Hellas (έτσι θα λέγεται), όπως ακριβώς τα έχει αποκαλύψει εδώ και μήνες η Πίσω Κίνηση, με Νικόλα Πρ. μπροστάρη, καπετάνιο το δραστήριο Χέρμαν, και όλη την ομάδα του παρούσα…

• Γενικά περιμένουμε και κάποιες τελευταίες οριστικοποιήσεις, αλλά και κάποιες ακόμα προσθήκες-έκπληξη που προς το παρόν δε θα σας πω… – don’t call me pls

• Πέρα από αυτά, μαθαίνω ότι η Ντένη Θ. επιστρέφει δυναμικά αφού αγκάλιασε τον δικό της Κινέζο –σύντομα θα σας πω και για αυτόν– don’t call me pls

• Α, μέσα σε αυτές τις λεπτομέρειες που σας λέω, βάλτε και το INEOS GRENADIER – το Land Rover του λαού – που θα έχει ο Στιβ και η ομάδα του σύντομα στα χέρια του, όπως τουλάχιστον μαθαίνω.

• Και η αναζήτηση κεντρικών σημείων για εκθέσεις και γραφεία συνεχίζεται, με τα κεντροβόρεια να είναι πρώτη επιλογή – αλλά και ιδιαίτερα ακριβή.

• Όμως, επειδή λεφτά υπάρχουν (και θα υπάρξουν και περισσότερα), πέφτουν οι υπογραφές, έστω με πολλά μηδενικά.

• Για το μεγάλο γωνιακό στην Κηφισίας που σας είχα πει, μαθαίνω ότι τελικά νοικιάζεται σε Σφακιανάκη, ενώ η GAC AION θα φτιάξει αυτόνομη έκθεση απέναντι από την Tesla, που ήταν παλιά Renaissance. Εκεί κοντά στο νέο της ΒΕΛΜΑΡ με τις Changan και XPENG.

• Βέβαια μπορεί και η GAC AION να παίξει εκεί απέναντι, δίπλα στη Subaru… Χαμούλης…

Κλείσιμο

• Ο Δημήτρης Κανατάς, πολλά χρόνια σε Σαρακάκη, με θητεία σε FORD και στη Ford Credit, πλέον προσφέρει τις πολύτιμες και έμπειρες υπηρεσίες του στην Πάρη, ως Διευθυντής Πωλήσεων στην Porsche, στη θέση της Σοφίας Μητ., η οποία μάχεται πλέον κινεζικά…

• Τώρα, για αυτά που αποκαλύπτονται για κάποιες flex εταιρείες ενοικιάσεων – leasing κ.λπ., και για κάτι spot μπαμ, σας τα έχει γράψει η Π.Κ. από πέρσι. Ειλικρινά ευχόμαστε να ξεπεραστούν όλα γρήγορα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι εκεί, και μάλιστα εξαιρετικοί και ικανότατοι…

• Το λέω το «ικανότατοι» για να στρέψω και κάποιες αναζητήσεις… γιατί όχι;

• Οι Αντώνηδες πάντως πετάνε και αυτό φαίνεται προς τα έξω…

Αυτά για σήμερα…

Να τονίσω πως την άλλη εβδομάδα θα σηκώσουμε σημαία και δε θα είμαστε στην Π.Κ. παρέα, εκτός κι αν…

