Video: Κλέβουν τα φώτα κάνοντας τεράστια  ζημιά στα αυτοκίνητα

Η διεθνής «επιδημία» κλοπών φώτων σε πολυτελή μοντέλα της Porsche έχει πλέον πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποκαλύπτουν τον τρόπο και την ταχύτητα με την οποία δρουν οι δράστες.

Η εικόνα μιας Porsche 911 ή Panamera με τα εμπρόσθια φωτιστικά σώματα βίαια αφαιρεμένα δεν αποτελεί πια σπάνιο φαινόμενο, αλλά κομμάτι μιας οργανωμένης εγκληματικής πρακτικής που εξαπλώνεται σε Ευρώπη και Αμερική.

Σε πολλές περιπτώσεις οι κλέφτες δεν περιορίζονται στην αποσυναρμολόγηση, αλλά προκαλούν και σοβαρές ζημιές στο αμάξωμα, καταστρέφοντας φτερά και καπό. Οι ζημιές αυτές εκτοξεύουν το συνολικό κόστος αποκατάστασης, καθώς απαιτείται όχι μόνο αντικατάσταση του φωτιστικού σώματος αλλά και επισκευές λαμαρίνας και βαφής...


