Η Αμάντα Σάιφρεντ έχει την πιο ενδιαφέρουσα εναλλακτική στο κλασικό μικρό μαύρο φόρεμα
Η Αμάντα Σάιφρεντ έχει την πιο ενδιαφέρουσα εναλλακτική στο κλασικό μικρό μαύρο φόρεμα
Και μας εμπνέει για τις βραδινές εξόδους της εορταστικής περιόδου.
Και μας εμπνέει για τις βραδινές εξόδους της εορταστικής περιόδου.
ΗAmanda Seyfried εμφανίστηκε στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon στη Νέα Υόρκη, φορώντας μια δημιουργία από τη συλλογή Carolina Herrera Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, που συνδύαζε τον ρομαντισμό των φλοράλ μοτίβων με τη σύγχρονη αισθητική της διαφάνειας.
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