Η Μπέλα Χαντίντ συνδύασε ένα τζάκετ από τη Mango με την τέλεια τσάντα από την Coach
Η Μπέλα Χαντίντ συνδύασε ένα τζάκετ από τη Mango με την τέλεια τσάντα από την Coach
Το μοντέλο έκανε μια κομψή εμφάνιση στο Άσπεν.
Το μοντέλο έκανε μια κομψή εμφάνιση στο Άσπεν.
ΗBella Hadid ταξίδεψε στο Άσπεν του Κολοράντο, έναν από τους αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς των celebrities, και μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το στυλ που θα κυριαρχήσει στις après-ski εμφανίσεις της φετινής σεζόν.
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