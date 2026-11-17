Νέες τάσεις περιποίησης, δραστικά συστατικά και ολοένα περισσότερα προϊόντα υπόσχονται να βελτιώσουν την επιδερμίδα μας. Τον τελευταίο καιρό, όμως, το skin barrier έχει κερδίσει ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις γύρω από το skincare και όχι τυχαία. Ο επιδερμικός φραγμός είναι αυτός που κρατά την επιδερμίδα μας ενυδατωμένη και προστατευμένη, ενώ όταν αποδυναμώνεται, το δέρμα αρχίζει να αντιδρά ακόμη και στα προϊόντα που μέχρι πρότινος αγαπούσαμε. Ξηρότητα, κοκκινίλες, ξεφλούδισμα και ξαφνική ευαισθησία είναι μερικά από τα σημάδια που μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει, λοιπόν, με το skin barrier και πώς μπορούμε να το επαναφέρουμε;Τι είναι το skin barrier;Το skin barrier είναι το εξωτερικότερο στρώμα της επιδερμίδας, γνωστό ως κεράτινη στιβάδα, και λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας του δέρματος. Προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες, όπως βακτήρια, αλλεργιογόνα και ρύπους, ενώ παράλληλα περιορίζει την απώλεια υγρασίας.Η σωστή λειτουργία του βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία: τα νεκρά κύτταρα της επιφάνειας του δέρματος, τα λιπίδια που τα συγκρατούν, όπως τα κεραμίδια και τα λιπαρά οξέα, και το μικροβίωμα, δηλαδή τους μικροοργανισμούς που ζουν φυσιολογικά στην επιδερμίδα. Όλα μαζί συμβάλλουν στη διατήρηση της υγρασίας και του φυσιολογικού pH, δημιουργώντας ένα προστατευτικό περιβάλλον για το δέρμα.