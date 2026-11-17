Ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ώρες οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Grammy. Ένα ρεκόρ σημειώθηκε φέτος, με τις γυναίκες να κερδίζουν για πρώτη φορά τις περισσότερες υποψηφιότητες.Η RAYE βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για τα Grammy 2027, συγκεντρώνοντας 11 υποψηφιότητες και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Beyoncé για τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει λάβει γυναίκα καλλιτέχνις μέσα σε μία χρονιά.Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση γράφει ιστορία και για έναν ακόμη λόγο: οι έξι καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι όλες γυναίκες.Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Rosalía με εννέα υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούν οι Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley και Olivia Rodrigo με επτά η καθεμία. Αντίστοιχα, οι άνδρες καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι οι Bruno Mars και Leon Thomas, με έξι ο καθένας.Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι επτά καλλιτέχνιδες διεκδικούν το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του 2024. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy, επτά καλλιτέχνες είναι υποψήφιοι και στις τρεις κορυφαίες κατηγορίες: Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς. Πρόκειται για τους Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, RAYE, Olivia Rodrigo, Rosalía και Taylor Swift.