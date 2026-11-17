Θήλασε την 6 μηνών κόρη της ενώ έτρεχε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης: «Οι μαμάδες έχουν τεράστια δύναμη» (βίντεο)
Θήλασε την 6 μηνών κόρη της ενώ έτρεχε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης: «Οι μαμάδες έχουν τεράστια δύναμη» (βίντεο)
Η influencer μοιράστηκε ένα βίντεο από τον αγώνα, στο οποίο τη βλέπουμε να θηλάζει τη δεύτερη κόρη της, Pepper Jo, στο 17ο μίλι της διαδρομής.
Η Allison Kuch θέλει να δείξει στις γυναίκες ότι μπορούν να συνεχίσουν να κυνηγούν τους στόχους τους, ακόμη και μετά την απόκτηση παιδιών. Η 31χρονη influencer συμμετείχε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης 2026 (TCS New York City Marathon), όταν, στο 17ο μίλι της διαδρομής, σταμάτησε για να θηλάσει την έξι μηνών κόρη της, Pepper Jo. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο σύζυγός της, Isaac Rochell, στον λογαριασμό της στο Instagram την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Το ζευγάρι, που υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί του στις 21 Απριλίου, έχει ακόμη μία κόρη, την τριών ετών Scottie.
«Έχουν περάσει έξι μήνες από τότε που γέννησα και είμαι εδώ», ακούγεται να λέει η influencer, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Allison Kucharczyk, στο βίντεο. «Ελπίζω οι μαμάδες να βάζουν έναν στόχο, να αποφασίζουν να τον πετύχουν και να προσπαθούν γι’ αυτόν. Οι μαμάδες έχουν πραγματικά τεράστια δύναμη».
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«Έχουν περάσει έξι μήνες από τότε που γέννησα και είμαι εδώ», ακούγεται να λέει η influencer, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Allison Kucharczyk, στο βίντεο. «Ελπίζω οι μαμάδες να βάζουν έναν στόχο, να αποφασίζουν να τον πετύχουν και να προσπαθούν γι’ αυτόν. Οι μαμάδες έχουν πραγματικά τεράστια δύναμη».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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