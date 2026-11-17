Ανάμεσα στο πλήθος που επαναστάτησε στο Πολυτεχνείο κατά της Χούντας ήταν και η Μαρίζα Κωχ. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, της 17ης Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια και συνθέτρια έκανε μια ανάρτηση στο Facebook όπου μοιράστηκε φωτογραφίες και τη δική της μαρτυρία των σπουδαίων γεγονότων – αποκαλύπτοντας μάλιστα και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η Σοφία Βέμπο.