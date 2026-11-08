Δέκα σουέτ τσάντες που δίνουν πολυτελή αίσθηση σε κάθε φθινοπωρινό look
MARIE CLAIRE

Δέκα σουέτ τσάντες που δίνουν πολυτελή αίσθηση σε κάθε φθινοπωρινό look

Ιδανικές τόσο για casual όσο και για πιο εκλεπτυσμένες εμφανίσεις, χαρίζουν πλούσια υφή και μια αίσθηση θαλπωρής

Δέκα σουέτ τσάντες που δίνουν πολυτελή αίσθηση σε κάθε φθινοπωρινό look
Λίγα αξεσουάρ θα εμπιστευόμασταν για να μας μεταφέρουν με στυλ στη φθινοπωρινή σεζόν, όσο μια σουέτ τσάντα. Ιδανική τόσο για χαλαρές όσο και για πιο εκλεπτυσμένες εμφανίσεις, χαρίζει πολυτελή υφή και μια αίσθηση θαλπωρής. Ιδιαίτερα φέτος τα σχέδια από απαλό σουέτ ξεφεύγουν από τις κλασικές καμηλό αποχρώσεις και εμφανίζονται σε διαφορετικές σιλουέτες και χρώματα, δίνοντας ενδιαφέρον ακόμη και στο πιο απλό σύνολο.

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