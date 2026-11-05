Cashmere Makeup: Η πιο κομψή τάση στο μακιγιάζ για τον φετινό χειμώνα

Βελούδινες υφές, γήινες αποχρώσεις και διαχρονική πολυτέλεια συνθέτουν το beauty look της σεζόν.



Αν υπάρχει ένα ύφασμα που έχουμε συνδέσει με την κομψότητα και τη ζεστασιά του χειμώνα, αυτό είναι αναμφίβολα το κασμίρ. Φέτος όμως, η έννοια του δεν περιορίζεται στην γκαρνταρόμπα μας, αλλά γίνεται πηγή έμπνευσης και για το μακιγιάζ μας. Το cashmere makeup είναι μία από τις τάσεις που ξεχωρίζουν τη φετινή σεζόν, προτείνοντας μια πιο διακριτική και κομψή προσέγγιση στην ομορφιά, διατηρώντας την διαχρονικότητα που έχει και το αγαπημένο μας κασμιρένιο πουλόβερ.



Με έμφαση στις απαλές υφές, τις ουδέτερες αποχρώσεις και το φυσικό αποτέλεσμα, η τάση απομακρύνεται τόσο από την έντονη λάμψη, όσο και από το αυστηρά ματ μακιγιάζ. Αντίθετα, δημιουργεί την αίσθηση μιας επιδερμίδας λείας και βελούδινης, σαν ένα ανεπαίσθητο φίλτρο που απαλύνει οπτικά τις ατέλειες, χωρίς να κρύβει τη φυσική μας όψη.

05.11.2026, 13:30