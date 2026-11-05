Η Μπλέικ Λάιβλι σε μία από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της σεζόν με vintage Chanel
Η Μπλέικ Λάιβλι σε μία από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της σεζόν με vintage Chanel
Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1994 του Karl Lagerfeld.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1994 του Karl Lagerfeld.
Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία το όνομά της απασχόλησε τα διεθνή μέσα κυρίως λόγω της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης της με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Justin Baldoni, η Blake Lively έκανε μια νέα κοσμική εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ένα ξεχωριστό κομμάτι από την ιστορία της μόδας.
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