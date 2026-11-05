Η Μπλέικ Λάιβλι σε μία από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της σεζόν με vintage Chanel
MARIE CLAIRE

Η Μπλέικ Λάιβλι σε μία από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της σεζόν με vintage Chanel

Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό μίνι φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1994 του Karl Lagerfeld.

Η Μπλέικ Λάιβλι σε μία από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της σεζόν με vintage Chanel
Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία το όνομά της απασχόλησε τα διεθνή μέσα κυρίως λόγω της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης της με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, Justin Baldoni, η Blake Lively έκανε μια νέα κοσμική εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας ένα ξεχωριστό κομμάτι από την ιστορία της μόδας.

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