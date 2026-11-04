Στην Ισπανία θεσπίστηκε άδεια μετ' αποδοχών για γυναίκες στην εμμηνόπαυση

Έντονες εξάψεις, διαταραχές ύπνου, κόπωση και δυσκολίες συγκέντρωσης είναι ορισμένα από τα συμπτώματα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα και την επαγγελματική ζωή μιας γυναίκας κατά την εμμηνόπαυση.Στην Ισπανία οι εργαζόμενες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της εμμηνόπαυσης θα μπορούν να λαμβάνουν ειδική αναρρωτική άδεια και οικονομική παροχή από τη δεύτερη ημέρα. Από την 1η Δεκεμβρίου 2026, οι εργαζόμενες που αντιμετωπίζουν σοβαρά συμπτώματα λόγω διαταραχών της εμμηνόπαυσης, τα οποία τις εμποδίζουν να εργαστούν, θα δικαιούνται ειδική αναρρωτική άδεια με οικονομική κάλυψη.Η μεταρρύθμιση εγκρίθηκε από την ισπανική κυβέρνηση στις 20 Οκτωβρίου και αποτελεί συνέχεια της άδειας λόγω επώδυνης περιόδου που θεσπίστηκε το 2023. Ωστόσο, η εμμηνόπαυση από μόνη της δεν αρκεί για τη χορήγηση της άδειας. Απαιτείται ιατρική διάγνωση διαταραχής που προκαλεί προσωρινή αδυναμία εργασίας.Για τη χορήγηση της άδειας θα απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σχετική πάθηση ή δευτερογενής διαταραχή που εμποδίζει την εργαζόμενη να εκτελέσει τα καθήκοντά της. Εφόσον επιβεβαιωθεί, ο γιατρός θα εκδίδει την απαραίτητη αναρρωτική άδεια. Η ενημέρωση του εργοδότη θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να χρειάζεται η εργαζόμενη να προσκομίσει η ίδια το σχετικό έγγραφο.