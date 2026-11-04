Ληστεία σε περίπτερο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη 38χρονη, την πρόδωσε ο τρόπος που περπατούσε

Ληστεία σε περίπτερο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν μια 38χρονη αφαίρεσε 100 ευρώ από την υπάλληλο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η γυναίκα αρχικά απομακρύνθηκε πεζή από το σημείο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, με το οποίο εγκατέλειψε την περιοχή.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ξεκίνησαν αμέσως έρευνες, εξετάζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν το άτομο που διέπραξε τη ληστεία.

Κατά την εξέταση του υλικού παρατήρησαν μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια: η γυναίκα κούτσαινε και παρουσίαζε δυσκολία στο περπάτημα. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την ταυτοποίηση του αυτοκινήτου που χρησιμοποίησε, οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη της.

Όπως διαπιστώθηκε, η 38χρονη έχει προσθετικό μέλος στο δεξί πόδι, γεγονός που εξηγούσε τον ιδιαίτερο τρόπο που περπατούσε.

Η γυναίκα συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη ληστεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές. Τα κίνητρά της παραμένουν άγνωστα.