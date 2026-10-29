Η Κέιτ Μπλάνσετ τιμήθηκε με το «Νόμπελ των Τεχνών» - Όσα είπε για την αμφιβολία
MARIE CLAIRE

Η Κέιτ Μπλάνσετ τιμήθηκε με το «Νόμπελ των Τεχνών» - Όσα είπε για την αμφιβολία

Το βραβείο Praemium Imperiale, η κομψή εμφάνιση και το μήνυμά της

Η Κέιτ Μπλάνσετ τιμήθηκε με το «Νόμπελ των Τεχνών» - Όσα είπε για την αμφιβολία
ΗCate Blanchett τιμήθηκε με το Praemium Imperiale, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στον χώρο των τεχνών, που συχνά αποκαλείται το «Νόμπελ των Τεχνών». Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός παρέλαβε τη διάκριση στο Τόκιο από την πριγκίπισσα Hitachi, επιλέγοντας ένα μαύρο κοστούμι με ασύμμετρα πέτα και μια εντυπωσιακή πτυχή εμπνευσμένη από το οριγκάμι. Ολοκλήρωσε το σύνολο με μια φαρδιά μαύρη ζώνη στη μέση.

 
Το Praemium Imperiale απονέμεται από την Ιαπωνική Ένωση Τέχνης και τιμά τη συνολική προσφορά δημιουργών στους τομείς της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής, του θεάτρου και κινηματογράφου. Η Cate Blanchett διακρίθηκε για τη σημαντική πορεία της στην υποκριτική, αλλά και για την ανθρωπιστική της δράση.

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