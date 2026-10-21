Γάμος με Σκορπιό: Ποιες ζωδιακές ενώσεις είναι πιο εύκολες και ποιες θα δοκιμαστούν

Καθώς μπαίνουμε στην εποχή του Σκορπιού, είναι ευκαιρία να δούμε με ποια ζώδια έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει έναν ευτυχισμένο γάμο και με ποια θα ζοριστούν και οι δύο. Άλλωστε, είναι διαβόητος για χαρακτηριστικά του όπως η μυστικοπάθεια και η εσωστρέφεια – ενώ, από την άλλη, σε μια ευτυχισμένη σχέση μπορεί να γίνει πρότυπο αφοσίωσης.