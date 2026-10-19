Τα πρώτα παιδιά με σοβαρές αναιμίες που κερδίζουν τη ζωή τους χάρη σε πρωτοποριακή γενετική θεραπεία
Τα πρώτα παιδιά με σοβαρές αναιμίες που κερδίζουν τη ζωή τους χάρη σε πρωτοποριακή γενετική θεραπεία
Γονιδιακής τροποποίησης
Η 16χρονη Vian πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε νοσοκομεία και γιατρούς, μέχρι που υποβλήθηκε σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία και ξεκίνησε σχεδόν απ’ την αρχή. Η Vian είχε γεννηθεί με μεσογειακή αναιμία, που επηρεάζει τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και, κατά συνέπεια, την ικανότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων να μεταφέρουν το αίμα στο σώμα. Υπέφερε, έτσι, από δύσπνοια, έντονη κόπωση και ανορεξία.
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