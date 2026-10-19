Τα πρώτα παιδιά με σοβαρές αναιμίες που κερδίζουν τη ζωή τους χάρη σε πρωτοποριακή γενετική θεραπεία
MARIE CLAIRE

Τα πρώτα παιδιά με σοβαρές αναιμίες που κερδίζουν τη ζωή τους χάρη σε πρωτοποριακή γενετική θεραπεία

Γονιδιακής τροποποίησης

Τα πρώτα παιδιά με σοβαρές αναιμίες που κερδίζουν τη ζωή τους χάρη σε πρωτοποριακή γενετική θεραπεία
Η 16χρονη Vian πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε νοσοκομεία και γιατρούς, μέχρι που υποβλήθηκε σε μια πρωτοποριακή γενετική θεραπεία και ξεκίνησε σχεδόν απ’ την αρχή. Η Vian είχε γεννηθεί με μεσογειακή αναιμία, που επηρεάζει τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης και, κατά συνέπεια, την ικανότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων να μεταφέρουν το αίμα στο σώμα. Υπέφερε, έτσι, από δύσπνοια, έντονη κόπωση και ανορεξία.

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