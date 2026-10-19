Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ απέχει από τα social media για να προστατεύσει τον εαυτό του: Μένω μακριά από κάθε είδους σχόλια που με αφορούν
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ απέχει από τα social media για να προστατεύσει τον εαυτό του: Μένω μακριά από κάθε είδους σχόλια που με αφορούν
Δεν νομίζω ότι με ωφελεί με οποιονδήποτε τρόπο να ακούω ή να διαβάζω τις αντιδράσεις του κόσμου, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Από τα social media απέχει ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ για να προστατεύσει τον εαυτό του, σημειώνοντας πως πριν από πολλά χρόνια πήρε την απόφαση να μένει μακριά από σχόλια που τον αφορούν.
Ο Σουηδός ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι περισσότερο γνωστός για τον βραβευμένο ρόλο του ως Πέρι Ράιτ στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Big Little Lies», καθώς και για τον ρόλο του ως Λούκας Μάτσον στη σατιρική δραματική «Succession», για τον οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.
Παρά την επιτυχημένη καριέρα του στην υποκριτική, αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό να διαβάζει δημόσιες κριτικές ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προστατευτεί από τα σκληρά σχόλια. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι με ωφελεί με οποιονδήποτε τρόπο να ακούω ή να διαβάζω τις αντιδράσεις του κόσμου. Πριν από πολλά χρόνια, πήρα την απόφαση να μένω μακριά από κάθε είδους σχόλια στο διαδίκτυο που με αφορούν».
«Δεν κάνω αναζήτηση για τον εαυτό μου στο Google, δεν διαβάζω κριτικές. Είναι η κλασική περίπτωση: αν διαβάσεις εννέα καλά σχόλια και ένα κακό, εστιάζεις στο κακό. Αλλά πιστεύω επίσης ότι, αν πρόκειται για θετικό σχόλιο, θα αρχίσω να το αναλύω υπερβολικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι χρήσιμο», σημείωσε.
Ο Σκάρσγκαρντ είναι αγνώριστος στον πιο πρόσφατο ρόλο του στην κωμωδία φαντασίας «Wicker», όπου συμπρωταγωνιστεί με την Ολίβια Κόλμαν υποδυόμενος έναν μαγικό, χειροποίητο σύζυγο, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από πλεγμένη ιτιά και κλαδιά, ο οποίος γίνεται ο αφοσιωμένος «ψάθινος» σύζυγός της.
Ο Σουηδός ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι περισσότερο γνωστός για τον βραβευμένο ρόλο του ως Πέρι Ράιτ στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Big Little Lies», καθώς και για τον ρόλο του ως Λούκας Μάτσον στη σατιρική δραματική «Succession», για τον οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.
Παρά την επιτυχημένη καριέρα του στην υποκριτική, αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό να διαβάζει δημόσιες κριτικές ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προστατευτεί από τα σκληρά σχόλια. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times, δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι με ωφελεί με οποιονδήποτε τρόπο να ακούω ή να διαβάζω τις αντιδράσεις του κόσμου. Πριν από πολλά χρόνια, πήρα την απόφαση να μένω μακριά από κάθε είδους σχόλια στο διαδίκτυο που με αφορούν».
The actor’s role as a man made of wicker — yes, really — is as singular as Skarsgard himself. He opens up about fashion, turning 50 and family life in Sweden https://t.co/uDU65VwPDu pic.twitter.com/iDRAqIx3uh— The Times and Sunday Times (@thetimes) October 17, 2026
«Δεν κάνω αναζήτηση για τον εαυτό μου στο Google, δεν διαβάζω κριτικές. Είναι η κλασική περίπτωση: αν διαβάσεις εννέα καλά σχόλια και ένα κακό, εστιάζεις στο κακό. Αλλά πιστεύω επίσης ότι, αν πρόκειται για θετικό σχόλιο, θα αρχίσω να το αναλύω υπερβολικά. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι χρήσιμο», σημείωσε.
Ο Σκάρσγκαρντ είναι αγνώριστος στον πιο πρόσφατο ρόλο του στην κωμωδία φαντασίας «Wicker», όπου συμπρωταγωνιστεί με την Ολίβια Κόλμαν υποδυόμενος έναν μαγικό, χειροποίητο σύζυγο, φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από πλεγμένη ιτιά και κλαδιά, ο οποίος γίνεται ο αφοσιωμένος «ψάθινος» σύζυγός της.
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