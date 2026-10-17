Πανεπιστήμιο του Σικάγο: Καταγγελίες ότι άνδρες επευφημούσαν φίλο τους που βίαζε κοπέλα
MARIE CLAIRE

Πανεπιστήμιο του Σικάγο: Καταγγελίες ότι άνδρες επευφημούσαν φίλο τους που βίαζε κοπέλα

Και εμπόδιζαν τις φίλες της να τη βοηθήσουν.

Πανεπιστήμιο του Σικάγο: Καταγγελίες ότι άνδρες επευφημούσαν φίλο τους που βίαζε κοπέλα
Μια σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ερευνά η αστυνομία του Σικάγο, μετά την αναφορά μιας 21χρονης γυναίκας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου, σε πάρτι που πραγματοποιούνταν σε χώρο φοιτητικής αδελφότητας κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην κατοικία της αδελφότητας Alpha Epsilon Pi, η οποία δεν συνδέεται επίσημα με το πανεπιστήμιο, αλλά βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγο επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι έχει ξεκινήσει έρευνα. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ενώ η γυναίκα μετέβη με δικά της μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Σικάγο για να λάβει ιατρική φροντίδα.

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