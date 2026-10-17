Χάος στην Ιταλία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών σε όλη τη χώρα, δείτε βίντεο

Solo che spesso le #generazioni si confondono, chi lo dice che sono gli studenti del Bosso? Qui Torino mentre qualcuno pensa solo alle moschee https://t.co/Sckx0snVVB — Rosy.R (@RosaMaria_72) October 15, 2026



Δήμαρχος Τορίνο: «Η διαδήλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά η βία είναι απαράδεκτη»



Ο υπουργός Παιδείας ζητά αποζημιώσεις για τις καταστροφές



«Χρήματα για τα σχολεία, όχι για τον πόλεμο» – Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάμεσα στους κουκουλοφόρους που συμμετείχαν στα επεισόδια να βρίσκονταν και άτομα εκτός της μαθητικής κοινότητας, τα οποία ενδέχεται να προσχώρησαν στις κινητοποιήσεις.Ο δήμαρχος του Τορίνο, Στέφανο Λο Ρούσο, καταδίκασε τις καταστροφές στα σχολικά κτίρια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το δικαίωμα των μαθητών να διαδηλώνουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους πρέπει να προστατεύεται.«Η διαδήλωση και η υπεράσπιση των ιδεών μας είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», δήλωσε.Παράλληλα, τόνισε ότι η βία και οι φθορές σε δημόσια περιουσία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.Σε δημόσια παρέμβασή του κάλεσε τους μαθητές να απομονώσουν όσους προκαλούν επεισόδια, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τα αιτήματα των κινητοποιήσεων.Στα επεισόδια αναφέρθηκε και ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, ο οποίος καταδίκασε τις καταστροφές στις σχολικές εγκαταστάσεις.Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν, στέλνοντας μήνυμα ότι οι βίαιες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ρόλο των ατόμων που συμμετείχαν στις επιθέσεις και τη σχέση τους με τις μαθητικές κινητοποιήσεις.Στο επίκεντρο των πανεθνικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η αντίδραση των μαθητών και φοιτητών στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μελόνι.Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης, ενώ ζητούν βελτίωση των σχολικών υποδομών και μεγαλύτερη οικονομική στήριξη.Παράλληλα, καταγγέλλουν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής επιβαρύνει τα νοικοκυριά.«Χρήματα για τα σχολεία, όχι για τον πόλεμο» ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών στο Τορίνο, όπου οι μαθητές κατήγγειλαν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων και ζήτησαν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, με καταλήψεις, αποχές από τα μαθήματα και διαδηλώσεις, ενώ η ένταση στο Τορίνο ανέδειξε και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αρχές στη διαχείριση των διαμαρτυριών.Η «No Meloni Day» εξελίχθηκε έτσι σε μια πανεθνική έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση και τις δημόσιες δαπάνες, με τα επεισόδια να επισκιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τα αιτήματα των μαθητών.