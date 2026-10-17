Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Χάος στην Ιταλία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών σε όλη τη χώρα, δείτε βίντεο
Χάος στην Ιταλία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών σε όλη τη χώρα, δείτε βίντεο
Ξύλο, συλλήψεις και καταστροφές σημειώθηκαν σε διαδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο της «No Meloni Day» με τους διαδηλωτές να αντιδρούν στην κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική και στο αυξανόμενο κόστος ζωής
Σοβαρά επεισόδια μεταξύ σημειώθηκαν σήμερα στην Ιταλία κατά τη διάρκεια μαζικών μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο της ημέρας διαμαρτυρίας με την ονομασία «No Meloni Day», με τους διαδηλωτές να αντιδρούν στην κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική, στο αυξανόμενο κόστος ζωής και στην ενίσχυση των στρατιωτικών δαπανών.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από αρκετές ημέρες καταλήψεων σχολικών κτιρίων και επεισοδίων, με την κατάσταση να αποκτά ιδιαίτερη ένταση στο Τορίνο, όπου ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε σχολικές εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός, ένας εργαζόμενος σε σχολείο και ένας καραμπινιέρος, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου.
Τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκαν στο Τορίνο, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια και εκτεταμένες φθορές σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τη La Stampa, νεαροί με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκάλεσαν ζημιές σε σχολικά κτίρια, έσπασαν παράθυρα και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
Μεταξύ των σχολείων όπου σημειώθηκαν περιστατικά περιλαμβάνονται το ινστιτούτο Sella και το σχολείο Bosso-Monti.
Η ένταση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός καθηγητή, ενός μέλους του σχολικού προσωπικού και ενός αστυνομικού του σώματος των Καραμπινιέρων.
Παράλληλα, ένας 17χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για αντίσταση κατά των αστυνομικών Αρχών, ενώ σε βάρος του έγινε επίσης αναφορά για διακεκριμένες φθορές.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από αρκετές ημέρες καταλήψεων σχολικών κτιρίων και επεισοδίων, με την κατάσταση να αποκτά ιδιαίτερη ένταση στο Τορίνο, όπου ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε σχολικές εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός, ένας εργαζόμενος σε σχολείο και ένας καραμπινιέρος, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 17χρονου.
Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν καταλήψεις, απεργίες και μαθητικές συνελεύσεις σε διάφορες ιταλικές πόλεις, με τους διοργανωτές να ζητούν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση, βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία και αναθεώρηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων ως προς τις δημόσιες δαπάνες.
Total chaos in Europe. Bologna, Italy. Pro-Palestine students shut down the central station. Police in riot gear clashing with protesters at the platforms entrance. https://t.co/KkTvRweWBO— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2026
Τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκαν στο Τορίνο, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια και εκτεταμένες φθορές σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.
Επεισόδια στο Τορίνο – Κουκουλοφόροι έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν ζημιές σε σχολεία
Σύμφωνα με τη La Stampa, νεαροί με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκάλεσαν ζημιές σε σχολικά κτίρια, έσπασαν παράθυρα και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
Azionato l'idrante a più riprese contro gli studenti scesi in corteo a Torino per la giornata di sciopero studentesco. Gli agenti hanno bloccato gli studenti arrivati in Piazza Castello. https://t.co/rcSproaWWE— Local Team (@localteamit) October 16, 2026
Μεταξύ των σχολείων όπου σημειώθηκαν περιστατικά περιλαμβάνονται το ινστιτούτο Sella και το σχολείο Bosso-Monti.
Η ένταση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός καθηγητή, ενός μέλους του σχολικού προσωπικού και ενός αστυνομικού του σώματος των Καραμπινιέρων.
Παράλληλα, ένας 17χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για αντίσταση κατά των αστυνομικών Αρχών, ενώ σε βάρος του έγινε επίσης αναφορά για διακεκριμένες φθορές.
Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάμεσα στους κουκουλοφόρους που συμμετείχαν στα επεισόδια να βρίσκονταν και άτομα εκτός της μαθητικής κοινότητας, τα οποία ενδέχεται να προσχώρησαν στις κινητοποιήσεις.
Ο δήμαρχος του Τορίνο, Στέφανο Λο Ρούσο, καταδίκασε τις καταστροφές στα σχολικά κτίρια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το δικαίωμα των μαθητών να διαδηλώνουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους πρέπει να προστατεύεται.
«Η διαδήλωση και η υπεράσπιση των ιδεών μας είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», δήλωσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι η βία και οι φθορές σε δημόσια περιουσία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Σε δημόσια παρέμβασή του κάλεσε τους μαθητές να απομονώσουν όσους προκαλούν επεισόδια, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τα αιτήματα των κινητοποιήσεων.
Στα επεισόδια αναφέρθηκε και ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, ο οποίος καταδίκασε τις καταστροφές στις σχολικές εγκαταστάσεις.
Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν, στέλνοντας μήνυμα ότι οι βίαιες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ρόλο των ατόμων που συμμετείχαν στις επιθέσεις και τη σχέση τους με τις μαθητικές κινητοποιήσεις.
Στο επίκεντρο των πανεθνικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η αντίδραση των μαθητών και φοιτητών στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μελόνι.
Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης, ενώ ζητούν βελτίωση των σχολικών υποδομών και μεγαλύτερη οικονομική στήριξη.
Παράλληλα, καταγγέλλουν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής επιβαρύνει τα νοικοκυριά.
«Χρήματα για τα σχολεία, όχι για τον πόλεμο» ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών στο Τορίνο, όπου οι μαθητές κατήγγειλαν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων και ζήτησαν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.
Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, με καταλήψεις, αποχές από τα μαθήματα και διαδηλώσεις, ενώ η ένταση στο Τορίνο ανέδειξε και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αρχές στη διαχείριση των διαμαρτυριών.
Η «No Meloni Day» εξελίχθηκε έτσι σε μια πανεθνική έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση και τις δημόσιες δαπάνες, με τα επεισόδια να επισκιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τα αιτήματα των μαθητών.
Solo che spesso le #generazioni si confondono, chi lo dice che sono gli studenti del Bosso? Qui Torino mentre qualcuno pensa solo alle moschee https://t.co/Sckx0snVVB— Rosy.R (@RosaMaria_72) October 15, 2026
Ο δήμαρχος του Τορίνο, Στέφανο Λο Ρούσο, καταδίκασε τις καταστροφές στα σχολικά κτίρια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το δικαίωμα των μαθητών να διαδηλώνουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους πρέπει να προστατεύεται.
Δήμαρχος Τορίνο: «Η διαδήλωση είναι θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά η βία είναι απαράδεκτη»
«Η διαδήλωση και η υπεράσπιση των ιδεών μας είναι θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται», δήλωσε.
Παράλληλα, τόνισε ότι η βία και οι φθορές σε δημόσια περιουσία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Σε δημόσια παρέμβασή του κάλεσε τους μαθητές να απομονώσουν όσους προκαλούν επεισόδια, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τα αιτήματα των κινητοποιήσεων.
Στα επεισόδια αναφέρθηκε και ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, ο οποίος καταδίκασε τις καταστροφές στις σχολικές εγκαταστάσεις.
Ο υπουργός Παιδείας ζητά αποζημιώσεις για τις καταστροφές
Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν, στέλνοντας μήνυμα ότι οι βίαιες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ρόλο των ατόμων που συμμετείχαν στις επιθέσεις και τη σχέση τους με τις μαθητικές κινητοποιήσεις.
Στο επίκεντρο των πανεθνικών κινητοποιήσεων βρίσκεται η αντίδραση των μαθητών και φοιτητών στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μελόνι.
«Χρήματα για τα σχολεία, όχι για τον πόλεμο» – Τα αιτήματα των διαδηλωτών
Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης, ενώ ζητούν βελτίωση των σχολικών υποδομών και μεγαλύτερη οικονομική στήριξη.
Παράλληλα, καταγγέλλουν την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος ζωής επιβαρύνει τα νοικοκυριά.
«Χρήματα για τα σχολεία, όχι για τον πόλεμο» ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών στο Τορίνο, όπου οι μαθητές κατήγγειλαν την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων και ζήτησαν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.
Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, με καταλήψεις, αποχές από τα μαθήματα και διαδηλώσεις, ενώ η ένταση στο Τορίνο ανέδειξε και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Αρχές στη διαχείριση των διαμαρτυριών.
Η «No Meloni Day» εξελίχθηκε έτσι σε μια πανεθνική έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για την εκπαίδευση και τις δημόσιες δαπάνες, με τα επεισόδια να επισκιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τα αιτήματα των μαθητών.
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