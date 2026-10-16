Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για τη γρήγορη προστασία της αγοράς της, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης

Κλείσιμο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο εργαλείο που θα της επιτρέψει να κλείσει «γρήγορα και αποτελεσματικά» την πρόσβαση στην εσωτερική της αγορά, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με τρίτη χώρα, επιβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα.«Βασιζόμενοι σε αυτή τη γαλλογερμανική πρόταση, θα αναπτύξουμε ένα νέο εργαλείο που θα επιτρέπει την α, προς όφελος της ΕΕ, κλείνοντας την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.Επιπλέον, αυτό το νέο μέτρο, προειδοποίησε.Ο Γάλλος πρόεδροςχαιρέτισε την «πραγματική γαλλογερμανική σύγκλιση, η οποία κατέστησε δυνατή την επίτευξη πολύ συγκεκριμένης προόδου, όπως και μια αλλαγή στην εμπορική πολιτική, απέναντι σε αυτό τον αθέμιτο ανταγωνισμό».Όπως δήλωσε, ο νέος προσανατολισμός της ΕΕ αντικατοπτρίζει «μια πολύ πιο πραγματιστική εμπορική πολιτική και η οποία δέχεται να προστατεύσει τους τομείς της, τους οικονομικούς της παράγοντες απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό» από την Κίνα και άλλες χώρες.Ο Γερμανός καγκελάριοςχαιρέτισε το γεγονός ότι το μέτρο υποστηρίχθηκε «ομόφωνα και ανεπιφύλακτα» από τους 27.Από την πλευρά του, τοεπανέλαβε σήμερα την έκκλησή του προς την ΕΕ «να απόσχει από την υιοθέτηση μέτρων προστατευτισμού και που εισάγουν διακρίσεις» σε βάρος κινεζικών εταιριών, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.Ο γαλλογερμανικός μηχανισμός θα μπορούσε να επιτρέψει στις Βρυξέλλες να δράσουν μέσα σε λίγες ημέρες για να απαγορεύσουν τις εισαγωγές από χώρες που βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ, εκτός εάν τα 27 κράτη μέλη αποφασίσουν να αντιταχθούν σε αυτό με ειδική πλειοψηφία.Η πρόταση διατυπώθηκε εν μέσω αυξανόμενης, καθώς το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει εκτοξευθεί, φθάνοντας ήδη από πέρυσι περίπου το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως.Οι Ευρωπαίοι αποδίδουν το γεγονός αυτό, σε μεγάλο βαθμό, στις αθέμιτες πρακτικές της Κίνας, με την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα που τροφοδοτείται από σημαντικές επιδοτήσεις, κάτι που απειλεί ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία.Το Πεκίνο δέχτηκε να περιορίσει σε 350.000 τον αριθμό των υβριδικών οχημάτων που εξάγει στην ΕΕ κάθε χρόνο, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών με στόχο τη φιλική επίλυση της σινοευρωπαϊκής εμπορικής κρίσης.