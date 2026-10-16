Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για τη γρήγορη προστασία της αγοράς της, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης
Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για τη γρήγορη προστασία της αγοράς της, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης
Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από κοινή πρόταση Γαλλίας και Γερμανίας για την ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο εργαλείο που θα της επιτρέψει να κλείσει «γρήγορα και αποτελεσματικά» την πρόσβαση στην εσωτερική της αγορά, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με τρίτη χώρα, επιβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα.
«Βασιζόμενοι σε αυτή τη γαλλογερμανική πρόταση, θα αναπτύξουμε ένα νέο εργαλείο που θα επιτρέπει την ανάληψη δράσης γρήγορα και αποτελεσματικά, προς όφελος της ΕΕ, κλείνοντας την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.
Επιπλέον, αυτό το νέο μέτρο δεν θα εμποδίσει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει «εφόσον κρίνεται απαραίτητο» τα άλλα της εργαλεία εμπορικής άμυνας, προειδοποίησε.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την «πραγματική γαλλογερμανική σύγκλιση, η οποία κατέστησε δυνατή την επίτευξη πολύ συγκεκριμένης προόδου, όπως και μια αλλαγή στην εμπορική πολιτική, απέναντι σε αυτό τον αθέμιτο ανταγωνισμό».
Όπως δήλωσε, ο νέος προσανατολισμός της ΕΕ αντικατοπτρίζει «μια πολύ πιο πραγματιστική εμπορική πολιτική και η οποία δέχεται να προστατεύσει τους τομείς της, τους οικονομικούς της παράγοντες απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό» από την Κίνα και άλλες χώρες.
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε το γεγονός ότι το μέτρο υποστηρίχθηκε «ομόφωνα και ανεπιφύλακτα» από τους 27.
Από την πλευρά του, το Πεκίνο επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του προς την ΕΕ «να απόσχει από την υιοθέτηση μέτρων προστατευτισμού και που εισάγουν διακρίσεις» σε βάρος κινεζικών εταιριών, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Ο γαλλογερμανικός μηχανισμός θα μπορούσε να επιτρέψει στις Βρυξέλλες να δράσουν μέσα σε λίγες ημέρες για να απαγορεύσουν τις εισαγωγές από χώρες που βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ, εκτός εάν τα 27 κράτη μέλη αποφασίσουν να αντιταχθούν σε αυτό με ειδική πλειοψηφία.
Η πρόταση διατυπώθηκε εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου, καθώς το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει εκτοξευθεί, φθάνοντας ήδη από πέρυσι περίπου το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως.
Οι Ευρωπαίοι αποδίδουν το γεγονός αυτό, σε μεγάλο βαθμό, στις αθέμιτες πρακτικές της Κίνας, με την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα που τροφοδοτείται από σημαντικές επιδοτήσεις, κάτι που απειλεί ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία.
Το Πεκίνο δέχτηκε να περιορίσει σε 350.000 τον αριθμό των υβριδικών οχημάτων που εξάγει στην ΕΕ κάθε χρόνο, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών με στόχο τη φιλική επίλυση της σινοευρωπαϊκής εμπορικής κρίσης.
Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα.
«Βασιζόμενοι σε αυτή τη γαλλογερμανική πρόταση, θα αναπτύξουμε ένα νέο εργαλείο που θα επιτρέπει την ανάληψη δράσης γρήγορα και αποτελεσματικά, προς όφελος της ΕΕ, κλείνοντας την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.
Επιπλέον, αυτό το νέο μέτρο δεν θα εμποδίσει την ΕΕ να χρησιμοποιήσει «εφόσον κρίνεται απαραίτητο» τα άλλα της εργαλεία εμπορικής άμυνας, προειδοποίησε.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την «πραγματική γαλλογερμανική σύγκλιση, η οποία κατέστησε δυνατή την επίτευξη πολύ συγκεκριμένης προόδου, όπως και μια αλλαγή στην εμπορική πολιτική, απέναντι σε αυτό τον αθέμιτο ανταγωνισμό».
Όπως δήλωσε, ο νέος προσανατολισμός της ΕΕ αντικατοπτρίζει «μια πολύ πιο πραγματιστική εμπορική πολιτική και η οποία δέχεται να προστατεύσει τους τομείς της, τους οικονομικούς της παράγοντες απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό» από την Κίνα και άλλες χώρες.
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε το γεγονός ότι το μέτρο υποστηρίχθηκε «ομόφωνα και ανεπιφύλακτα» από τους 27.
Από την πλευρά του, το Πεκίνο επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του προς την ΕΕ «να απόσχει από την υιοθέτηση μέτρων προστατευτισμού και που εισάγουν διακρίσεις» σε βάρος κινεζικών εταιριών, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Ο γαλλογερμανικός μηχανισμός θα μπορούσε να επιτρέψει στις Βρυξέλλες να δράσουν μέσα σε λίγες ημέρες για να απαγορεύσουν τις εισαγωγές από χώρες που βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ, εκτός εάν τα 27 κράτη μέλη αποφασίσουν να αντιταχθούν σε αυτό με ειδική πλειοψηφία.
Η πρόταση διατυπώθηκε εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου, καθώς το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει εκτοξευθεί, φθάνοντας ήδη από πέρυσι περίπου το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως.
Οι Ευρωπαίοι αποδίδουν το γεγονός αυτό, σε μεγάλο βαθμό, στις αθέμιτες πρακτικές της Κίνας, με την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα που τροφοδοτείται από σημαντικές επιδοτήσεις, κάτι που απειλεί ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία.
Το Πεκίνο δέχτηκε να περιορίσει σε 350.000 τον αριθμό των υβριδικών οχημάτων που εξάγει στην ΕΕ κάθε χρόνο, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Πεκίνου και Βρυξελλών με στόχο τη φιλική επίλυση της σινοευρωπαϊκής εμπορικής κρίσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα