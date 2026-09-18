Μίλι Μπόμπι Μπράουν - Τζέικ Μποντζόβι: Γιατί αποφάσισαν να υιοθετήσουν δεύτερο παιδί;
Μίλι Μπόμπι Μπράουν - Τζέικ Μποντζόβι: Γιατί αποφάσισαν να υιοθετήσουν δεύτερο παιδί;
Πλέον είναι μια οικογένεια τεσσάρων
Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi είναι πλέον γονείς δύο παιδιών. Μετά την υιοθεσία της κόρης τους, τον Αύγουστο του 2025, υιοθέτησαν και ένα αγοράκι. Την είδηση είχε μοιραστεί η 22χρονη σταρ του «Stranger Things», πριν από μερικές μέρες, στο Instagram, με ένα βίντεο όπου κρατούσε την κόρη της, ενώ ο 24χρονος σύζυγός της περπατούσε πλάι της κουβαλώντας έναν μάρσιππο. Το ζευγάρι είχε δίπλα του δύο αλπακά και βρισκόταν στην οροσειρά των Δολομιτών στην Ιταλία.
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