Τρία νέα αρώματα που μόλις κυκλοφόρησαν και μπήκαν στη wishlist μας
MARIE CLAIRE

Τρία νέα αρώματα που μόλις κυκλοφόρησαν και μπήκαν στη wishlist μας

Δύο γυναικεία και ένα αντρικό άρωμα με ξεχωριστές νότες και ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Τρία νέα αρώματα που μόλις κυκλοφόρησαν και μπήκαν στη wishlist μας
Το άρωμα είναι από εκείνες τις beauty επιλογές που είναι πραγματικά προσωπικές. Άλλες αγαπάμε τις φλοράλ και δροσερές συνθέσεις, άλλες δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις ζεστές, gourmand νότες, ενώ υπάρχουν και εκείνες οι μέρες που αναζητάμε κάτι πιο έντονο και αισθησιακό. Οι αρωματικές νότες που επιλέγουμε, η εποχή, ακόμη και η διάθεσή μας μπορούν να καθορίσουν ποιο άρωμα θα γίνει το επόμενο αγαπημένο μας.

 
 
Αν, λοιπόν, βρίσκεστε κι εσείς σε mood για μια νέα προσθήκη στη συλλογή σας, τρία νέα λανσαρίσματα τραβούν την προσοχή μας. Δύο γυναικεία αρώματα και ένα αντρικό έρχονται με διαφορετικό χαρακτήρα, ιδιαίτερους συνδυασμούς νοτών και πολύ ξεχωριστές συσκευασίες.
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