Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της, βασιλιά Χάραλντ Ε'

Ηπριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, μεγαλύτερη αδελφή του εκλιπόντος βασιλιά Χάραλντ Ε’, πέθανε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα της Νορβηγίας.Ο θάνατός της ήρθε ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από περισσότερα από 35 χρόνια στον νορβηγικό θρόνο.Η πριγκίπισσα Άστριντ πραγματοποίησε την τελευταία δημόσια εμφάνισή της μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, στην κρατική κηδεία του αδελφού της. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό καιρό. Τον Μάιο είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση προσωρινού βηματοδότη, ωστόσο συνέχισε να εκπληρώνει τα βασιλικά της καθήκοντα.