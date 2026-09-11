Η Πενέλοπε Κρουζ αποχαιρετά το Φεστιβάλ Βενετίας με φλοράλ φόρεμα και μαύρες γόβες
MARIE CLAIRE

Η Πενέλοπε Κρουζ αποχαιρετά το Φεστιβάλ Βενετίας με φλοράλ φόρεμα και μαύρες γόβες

H Ισπανίδα ηθοποιός επέλεξε ξανά ένα wrap dress, ένα από τα σχέδια που φαίνεται να αγαπά ιδιαίτερα. 

Η Πενέλοπε Κρουζ αποχαιρετά το Φεστιβάλ Βενετίας με φλοράλ φόρεμα και μαύρες γόβες
ΗPenélope Cruz αποχαιρέτησε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με ένα look που μοιάζει να βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα σε δύο εποχές. Το φλοράλ μοτίβο κρατούν κάτι από την ανεμελιά του καλοκαιριού, ενώ η μπορντό Chanel τσάντα της στρέφει ήδη το βλέμμα προς το φθινόπωρο και μία από τις αποχρώσεις που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη νέα σεζόν.

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