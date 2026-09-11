Η Πενέλοπε Κρουζ αποχαιρετά το Φεστιβάλ Βενετίας με φλοράλ φόρεμα και μαύρες γόβες
Η Πενέλοπε Κρουζ αποχαιρετά το Φεστιβάλ Βενετίας με φλοράλ φόρεμα και μαύρες γόβες
H Ισπανίδα ηθοποιός επέλεξε ξανά ένα wrap dress, ένα από τα σχέδια που φαίνεται να αγαπά ιδιαίτερα.
H Ισπανίδα ηθοποιός επέλεξε ξανά ένα wrap dress, ένα από τα σχέδια που φαίνεται να αγαπά ιδιαίτερα.
ΗPenélope Cruz αποχαιρέτησε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με ένα look που μοιάζει να βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα σε δύο εποχές. Το φλοράλ μοτίβο κρατούν κάτι από την ανεμελιά του καλοκαιριού, ενώ η μπορντό Chanel τσάντα της στρέφει ήδη το βλέμμα προς το φθινόπωρο και μία από τις αποχρώσεις που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη νέα σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα