Το beauty kit του γραφείου: Έξι προϊόντα που δεν λείπουν ποτέ από δίπλα μου όσο δουλεύω
MARIE CLAIRE

Το beauty kit του γραφείου: Έξι προϊόντα που δεν λείπουν ποτέ από δίπλα μου όσο δουλεύω

Δίνουν μία νότα ανανέωσης στο καθημερινό οκτάωρο.

Το beauty kit του γραφείου: Έξι προϊόντα που δεν λείπουν ποτέ από δίπλα μου όσο δουλεύω
Ηεπιστροφή στο γραφείο σημαίνει πολλές ώρες μπροστά από μια οθόνη, κλιματισμό, άγχος και ένα μακιγιάζ που πρέπει κάπως να αντέξει μέχρι το τέλος της ημέρας. Κι ενώ δεν χρειάζεται να κουβαλάμε μαζί μας ολόκληρο το νεσεσέρ του μπάνιου, υπάρχουν μερικά προϊόντα που αξίζει να βρίσκονται μόνιμα στο συρτάρι του γραφείου ή στην τσάντα μας για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε ένα γρήγορο beauty refresh. Τουλάχιστον εγώ, έχω κάποια must have προϊόντα ομορφιάς που με συντροφεύουν σε κάθε μου οκτάωρο πάνω στο γραφείο μου:

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