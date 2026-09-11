Η Χριστίνα Σταμπολιάν στο Marie Claire: «Το Revenge Dress της πριγκίπισσας Νταϊάνα το σχεδίασα στον Βόλο κάτω από το φως της Ελλάδας»

Υπάρχουν φορέματα που αποτυπώνουν μια εποχή και άλλα που καταφέρνουν να την ξεπεράσουν. Το μαύρο, off-the-shoulder φόρεμα που φόρεσε η πριγκίπισσα Diana στις 29 Ιουνίου του 1994 στη Serpentine Gallery του Λονδίνου ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Εκείνο το βράδυ, την ώρα που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδεχόταν δημόσια την απιστία του, η Diana δεν χρειάστηκε να κάνει καμία δήλωση. Η εικόνα της έκανε τον γύρο του κόσμου και το φόρεμα που έμεινε στην ιστορία ως “Revenge Dress” μετατράπηκε σε σύμβολο αυτοπεποίθησης, ανεξαρτησίας και γυναικείας χειραφέτησης.Πίσω από ένα από τα διασημότερα φορέματα του 20ού αιώνα βρίσκεται μια Ελληνίδα σχεδιάστρια, η Χριστίνα Σταμπολιάν. Το 2022, στην πρώτη μεγάλη συνέντευξή της στο Marie Claire, μας είχε αφηγηθεί την ιστορία που ξεκίνησε χρόνια πριν από εκείνη την εμβληματική εμφάνιση: την τυχαία γνωριμία της με την Diana σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου, την αιφνιδιαστική επίσκεψη της πριγκίπισσας στην boutique της το 1991, την επιλογή του μαύρου μεταξωτού jacquard και chiffon, αλλά και τους αρχικούς δισταγμούς της Diana απέναντι σε ένα σχέδιο που θεωρούσε κάπως πιο αποκαλυπτικό από ό,τι είχε συνηθίσει να φορά. Το φόρεμα έμεινε τελικά στην γκαρνταρόμπα της για σχεδόν τρία χρόνια, περιμένοντας, χωρίς κανείς να το γνωρίζει τότε, τη στιγμή που θα το περνούσε στην ιστορία.