Ζιζέλ: Πώς ισορροπεί την απαιτητική καριέρα της με τη ζωή ως μητέρα τριών παιδιών;

Η Gisele Bündchen μίλησε για τη μητρότητα σε μια διαφορετική φάση της ζωής της, την απόφασή της να βάζει την οικογένειά της πάνω από την καριέρα και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να μην επηρεάζεται από τις απόψεις των άλλων.Το supermodel, που έχει ακόμη δύο παιδιά, τον 16χρονο Benjamin και τη 13χρονη Vivian, παραχώρησε συνέντευξη στο i-D για το εξώφυλλο του περιοδικού και αναφέρθηκε στη γέννηση του τρίτου παιδιού της, ενός αγοριού, τον Φεβρουάριο του 2025.«Το να αποκτώ ένα μωρό σε αυτή τη φάση της ζωής μου είναι ένα τόσο μεγάλο δώρο, γιατί βρίσκομαι σε ένα διαφορετικό σημείο», δήλωσε. «Δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Ειλικρινά, δεν νιώθω ότι με ενδιαφέρει πραγματικά».«Δεν καθορίζομαι από τις απόψεις των άλλων. Νιώθω ότι μπορώ να επιλέξω πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου».