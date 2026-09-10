Αυτά τα αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν τα μαλλιά σας να είναι πιο υγιή και λαμπερά
MARIE CLAIRE

Αυτά τα αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν τα μαλλιά σας να είναι πιο υγιή και λαμπερά

Εσείς γνωρίζατε πόσο πολύ μπορούν να ωφελήσουν τα μαλλιά σας;

Αυτά τα αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν τα μαλλιά σας να είναι πιο υγιή και λαμπερά
Έχουμε συνηθίσει να ακούμε για τα αντιοξειδωτικά κυρίως σε σχέση με την περιποίηση της επιδερμίδας, όμως η δράση τους δεν σταματά εκεί. Τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής εκτίθενται καθημερινά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες, από την ηλιακή ακτινοβολία και τη ρύπανση μέχρι άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος.

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