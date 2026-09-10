Αυτά τα αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν τα μαλλιά σας να είναι πιο υγιή και λαμπερά

Έχουμε συνηθίσει να ακούμε για τα αντιοξειδωτικά κυρίως σε σχέση με την περιποίηση της επιδερμίδας, όμως η δράση τους δεν σταματά εκεί. Τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής εκτίθενται καθημερινά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες, από την ηλιακή ακτινοβολία και τη ρύπανση μέχρι άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος.