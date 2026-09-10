Γιώργος Μαζωνάκης: Τρία από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην καριέρα του
Γιώργος Μαζωνάκης: Τρία από τα πιο σημαντικά ορόσημα στην καριέρα του
Η διάκριση στις Κάννες, οι συνεργασίες του και ο αντίκτυπος στους θαυμαστές του.
Από τα πρώτα του βήματα στη μουσική μέχρι την καθιέρωσή του ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διανύσει μια πορεία γεμάτη επιτυχίες, ανατροπές και στιγμές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.
Έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026 από ανακοπή καρδιάς, λίγο πριν γιορτάσει τα 33 χρόνια του στη μουσική βιομηχανία με μία συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναιών.
Με χαρακτηριστική σκηνική παρουσία, προσωπικό στιλ και τραγούδια που έγιναν σημείο αναφοράς, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να διατηρήσει τη δική του θέση στην ελληνική μουσική σκηνή. Αυτά είναι τρία από τα σημαντικότερα ορόσημα μιας καριέρας που -όπως όλα δείχνουν- θα συνεχίσει να γράφει τη δική της ιστορία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026 από ανακοπή καρδιάς, λίγο πριν γιορτάσει τα 33 χρόνια του στη μουσική βιομηχανία με μία συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναιών.
Με χαρακτηριστική σκηνική παρουσία, προσωπικό στιλ και τραγούδια που έγιναν σημείο αναφοράς, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να διατηρήσει τη δική του θέση στην ελληνική μουσική σκηνή. Αυτά είναι τρία από τα σημαντικότερα ορόσημα μιας καριέρας που -όπως όλα δείχνουν- θα συνεχίσει να γράφει τη δική της ιστορία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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