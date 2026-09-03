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Μαύρισμα: Πώς θα παρατείνουμε τη διάρκειά του όσο περισσότερο μπορούμε
MARIE CLAIRE

Μαύρισμα: Πώς θα παρατείνουμε τη διάρκειά του όσο περισσότερο μπορούμε

Για έναν μαυρισμένο Σεπτέμβριο.

Μαύρισμα: Πώς θα παρατείνουμε τη διάρκειά του όσο περισσότερο μπορούμε
Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε έτοιμες να αποχωριστούμε και το μαύρισμά μας. Μετά από εβδομάδες στον ήλιο, στη θάλασσα και στην πισίνα, έχουμε πλέον συνηθίσει να βλέπουμε την επιδερμίδα μας πιο ηλιοκαμένη και όλες θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το χρώμα λίγο περισσότερο. Δεν χρειάζεται, όμως, να κάνουμε κάτι περίπλοκο. Μερικές μικρές αλλαγές στη ρουτίνα περιποίησης του σώματος μπορούν να βοηθήσουν το μαύρισμα να δείχνει όμορφο και ομοιόμορφο για λίγο πιο πολύ:

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