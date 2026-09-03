Τι διαβάζουν στα Book Club των διασήμων αυτόν το μήνα

Όσο η Oprah Winfrey γιορτάζει τα 30 χρόνια του δικού της, πρωτοποριακού book club, παρουσιάζοντας στο κοινό τα 30 βιβλία που ξεχώρισε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα νεότερα book club των διασήμων ανακοίνωσαν τις δικές τους προτάσεις για τον πρώτο – τυπικά – μήνα του φθινοπώρου και ορισμένες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Άλλες πάλι, μάλλον θα περιμένουμε να τις δούμε πρώτα στη μικρή οθόνη.