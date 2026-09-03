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H Kένταλ Τζένερ συμπλήρωσε το all-white σύνολό της με τη νέα τάση στα φλατ παπούτσια
MARIE CLAIRE

H Kένταλ Τζένερ συμπλήρωσε το all-white σύνολό της με τη νέα τάση στα φλατ παπούτσια

Για την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Βενετίας παρέμενε πιστή στη φωτεινή χρωματική παλέτα του καλοκαιριού.

H Kένταλ Τζένερ συμπλήρωσε το all-white σύνολό της με τη νέα τάση στα φλατ παπούτσια
Η εποχή των καλοκαιρινών λευκών δεν τελειώνει μέχρι η Kendall Jenner να στραφεί στις πιο σκούρες, φθινοπωρινές αποχρώσεις. Και στις 2 Σεπτεμβρίου, το μοντέλο παρέμενε πιστό στη φωτεινή χρωματική παλέτα του καλοκαιριού. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το ολόλευκο σύνολό της δεν θα μπορούσε να βρει τη θέση του και στη χειμερινή της γκαρνταρόμπα.

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