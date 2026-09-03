Γκλόρια Στάινεμ: Πέθανε η φεμινίστρια που είχε ντυθεί λαγουδάκι του Playboy για να ξεσκεπάσει τα κακώς κείμενα

Η Gloria Steinem, η πρωτοπόρος δημοσιογράφος και φεμινίστρια, πέθανε σε ηλικία 92 ετών, «γαλήνια στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, με αγαπημένους γύρω της» σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου της στο Instagram, η οποία ωστόσο δεν αναφέρει το αίτιο.