Το πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας που επιστρέφει στη δημόσια ζωή της Βρετανίας μετά τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle

ΗSarah Ferguson επιστρέφει στη Βρετανία, έπειτα από επτά μήνες κατά τους οποίους παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και εκτός χώρας, εν μέσω των εξελίξεων γύρω από το σκάνδαλο Epstein.Η πρώην δούκισσα του York αναμένεται να επιστρέψει στην Αγγλία μέσα στις επόμενες ημέρες, ελάχιστο καιρό μετά την επιστροφή του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα νοικιάσει ένα σπίτι έξι υπνοδωματίων, με κόστος περίπου 8.000 δολάρια τον μήνα, στην περιοχή γύρω από το Λονδίνο.Η 66χρονη πρώην Δούκισσα επιστρέφει λίγες εβδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της κόρης της, πριγκίπισσας Ευγενίας, η οποία απέκτησε μια κόρη, την Αδελαΐδα, με τον σύζυγό της Jack Brooksbank. Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο γιους, τον August, 5 ετών, και τον Ernest, 3 ετών.Τον περασμένο μήνα, φίλος της πρώην δούκισσας του York δήλωσε ότι, παρά την απουσία της από τη Βρετανία, παρέμενε σε επαφή με τις κόρες της, μαθαίνοντας νέα για την οικογένειά της.