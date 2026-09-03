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Έμιλυ Κολιανδρή και Χρήστος Λούλης στο κέντρο της Αθήνας με άνετο στυλ
MARIE CLAIRE

Έμιλυ Κολιανδρή και Χρήστος Λούλης στο κέντρο της Αθήνας με άνετο στυλ

Οι φωτογραφίες του ζευγαριού

Έμιλυ Κολιανδρή και Χρήστος Λούλης στο κέντρο της Αθήνας με άνετο στυλ
Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός την Έμιλυ Κολιανδρή και τον σύζυγό της, Χρήστο Λούλη. Το ζευγάρι περπατούσε πλάι πλάι με την ηθοποιό να δίνει ένα χρωματισό twist στην εμφάνισή της με την τσάντα που επέλεξε. Συγκεκριμένα συνδύασε ένα ανοιχτόχρωμο, φαρδύ παντελόνι με μαύρο top, αθλητικά παπούτσια και μία δερμάτινη τσάντα ώμου σε lime απόχρωση. Με τη σειρά του ο Χρήστος Λούλης ήταν επίσημος ντυμένος με άνετα ρούχα σε μπεζ αποχρώσεις.


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