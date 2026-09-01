Δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να φέρουν ξανά κοντά τον Πρίγκιπα William και τον Πρίγκιπα Harry, σύμφωνα με τους royal experts

ΟΠρίγκιπας Harry έχει επιστρέψει επίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη σύζυγό του, Meghan Markle, και τα δύο παιδιά τους, Πρίγκιπα Archie και Πριγκίπισσα Lilibet. Έπειτα από έξι χρόνια στο Montecito της California, ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex φέρεται να κάνουν την Αγγλία σπίτι τους για το προσεχές διάστημα.Η προσοχή όλων πλέον εστιάζει στο πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις στη βασιλική οικογένεια, με εκείνη του πρίγκιπα William και του πρίγκιπα Harry να είναι στο επίκεντρο, μιας και τα δύο αδέρφια φαίνεται να μην έχουν καμία επαφή.Σύμφωνα με royal experts, δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επανασύνδεση των αποξενωμένων αδελφών και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους φίλους τους Thomas και Charlie van Straubenzee, γόνους της οικογένειας Straubenzee, μέλη της οποίας έχουν διακριθεί στον βρετανικό στρατό.