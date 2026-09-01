Τούπακ: Καταδικάστηκε ο δολοφόνος του θρυλικού ράπερ, 30 χρόνια μετά - «Έπαιξε το λάθος παιχνίδι»
MARIE CLAIRE

Τούπακ: Καταδικάστηκε ο δολοφόνος του θρυλικού ράπερ, 30 χρόνια μετά - «Έπαιξε το λάθος παιχνίδι»

Ο Duane Keith Davis κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο

Τούπακ: Καταδικάστηκε ο δολοφόνος του θρυλικού ράπερ, 30 χρόνια μετά - «Έπαιξε το λάθος παιχνίδι»
Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία του θρυλικού ράπερ, Tupac Shakur, η καταδίκη του Duane Keith Davis, από δικαστήριο στο Λας Βέγκας, λειτούργησε σαν ένα κλείσιμο στην υπόθεση. Ο ένοχος ήταν τότε επικεφαλής συμμορίας. Η καταδίκη του βασίστηκε σε δικές του ομολογίες – μάλιστα ήδη από το 2019 στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Compton Street Legend» είχε περιγράψει λεπτομερώς το έγκλημα.

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