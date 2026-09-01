Ματίλντ Φαβιέ: Πλήθος επώνυμων στην κηδεία της συνεργάτιδας του Dior που σκοτώθηκε 57 ετών σε τροχαίο (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Ματίλντ Φαβιέ: Πλήθος επώνυμων στην κηδεία της συνεργάτιδας του Dior που σκοτώθηκε 57 ετών σε τροχαίο (βίντεο)

Στο Παρίσι, στην εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου

Ματίλντ Φαβιέ: Πλήθος επώνυμων στην κηδεία της συνεργάτιδας του Dior που σκοτώθηκε 57 ετών σε τροχαίο (βίντεο)
Πλήθος επώνυμων έδωσαν το «παρών» στον κηδεία της Mathilde Favier, της διευθύντριας Δημοσίων Σχέσεων του Dior, που σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Αύγουστο, σε ηλικία 57 ετών, μαζί με τον σύντροφό της, τον κινηματογραφικό παραγωγό Nicolas Altmayer. Ανάμεσα σε όσους την αποχαιρέτησαν στο Παρίσι, στην εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου, ήταν οι Carla Bruni και Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron, Catherine Deneuve, Claudia Schiffer, Bernard Arnault με την κόρη του Delphine. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε κηδευτεί και ο αγαπημένος της.

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