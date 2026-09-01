Σχεδόν 40 χρόνια μετά οι «Μέρες Κεραυνού» επιστρέφουν - Τομ Κρουζ και Αν Χάθαγουεϊ μαζί στην οθόνη (βίντεο)

ΗAnne Hathaway θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Tom Cruise στο επόμενο κεφάλαιο του «Days of Thunder».Η Paramount Pictures ανακοίνωσε ότι η συνέχεια της ταινίας θα κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου 2028, σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη ταινία του Tony Scott. Η νέα παραγωγή θα γυριστεί για οθόνες IMAX και θα προβληθεί αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες.Ο Tom Cruise θα επιστρέψει στον ρόλο του Cole Trickle, του δυναμικού οδηγού αγώνων που γνωρίσαμε στην πρώτη ταινία. Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, όμως η Αννε Hathaway θα υποδυθεί την ιδιοκτήτρια και μηχανικό ομάδας αγώνων.Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Jonathan Levine, γνωστός από τις ταινίες «Long Shot» και «Mr. Irrelevant», ενώ ο Tom Cruise θα είναι επίσης παραγωγός, μαζί με τους Jerry Bruckheimer και Tommy Harper.