Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 50.000 δολάρια σε γυναίκα που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, όταν βοηθούσε εφήβους

ΗTaylor Swift έκανε μια σημαντική δωρεά σε μια μητέρα τριών παιδιών από το Rhode Island, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην προσπάθειά της να βοηθήσει μια ομάδα εφήβων.Η τραγουδίστρια δώρισε $50.000 στη σελίδα GoFundMe που έχει δημιουργηθεί για τη στήριξη της Ashley Taunton. Στις 18η Ιουλίου, η Ashley Taunton σταμάτησε το αυτοκίνητό της για να βοηθήσει μια παρέα εφήβων, το όχημα των οποίων είχε βγει από τον δρόμο κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης. Την ώρα που τους βοηθούσε, ένα άλλο αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο.Σύμφωνα με τη σελίδα της δωρεάς, σε μια στιγμή απόλυτης γενναιότητας, η Ashley έσπρωξε ένα άτομο μακριά από την πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα να δεχθεί η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της σύγκρουσης.